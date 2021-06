Estradas rurais de Mogi Mirim recebem serviços de manutenção

A Secretaria de Agricultura, por meio de um programa de gestão compartilhada, concluiu na última sexta-feira (18) os serviços de manutenção na vicinal de acesso ao Horto do Vergel. A MMR 101 – Estrada Velha Mogi Mirim-Itapira – na Zona Leste, recebeu melhorias para garantir melhor fluidez de tráfego no perímetro rural.

As equipes técnicas da Secretaria de Agricultura notificaram os pontos deteriorados na via. A análise apontou que os problemas eram resultantes da falta de conservação de solo, além do acúmulo de lama e erosões provocada pelas chuvas.

Nos pontos críticos foram refeitas as cercas, além da escavação de caixas de retenção e formação dos carregadores para reter a água das chuvas. Também foram feitas correções de desníveis e reforço de solo com cascalho.

Os mesmos trabalhos de manutenção também foram efetuados na MMR-050, no Bairro Brumado. De acordo com a Secretaria de Agricultura, as ações serão estendidas nas próximas semanas, para a MMR-302, no bairro Córrego Azul.