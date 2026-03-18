Evento em Jaguariúna debate impactos da nova Reforma Tributária no setor imobiliário

Especialistas apresentam estratégias e orientações para empresas se adaptarem ao novo cenário fiscal

A nova Reforma Tributária promete trazer mudanças significativas para o setor imobiliário em todo o país, impactando diretamente a forma de tributação, a estrutura de negócios e o planejamento estratégico das empresas do segmento.

Diante desse cenário, Jaguariúna receberá no dia 25 de março, às 8h30, no Teatro Municipal Dona Zenaide, um encontro voltado à análise dos impactos da reforma no mercado imobiliário. O evento terá como foco apresentar, de forma clara e objetiva, as principais alterações previstas e como elas podem influenciar investidores, construtoras, incorporadoras e profissionais da área.

A proposta é garantir que empresários e profissionais tenham acesso a informações estratégicas para tomada de decisões mais seguras, além de possibilitar a antecipação de riscos e a identificação de oportunidades dentro do novo modelo tributário.

A apresentação será conduzida pela Kupper Empresarial e pela Economic Consultoria, empresas com mais de 13 anos de atuação no mercado e experiência acumulada no atendimento a mais de 2.500 empresas. Durante o encontro, os especialistas irão compartilhar conhecimento prático e orientações sobre como se preparar para as mudanças.

Entre os temas abordados estão os impactos diretos na carga tributária, possíveis alterações na lucratividade dos empreendimentos, reestruturação de modelos de negócio e adaptações necessárias para manter a competitividade no setor.

O evento conta com apoio de entidades locais e reforça a importância da informação qualificada em um momento de transformação econômica, no qual o entendimento das novas regras será fundamental para o sucesso das empresas do setor imobiliário.

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