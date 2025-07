Exército realiza novo treinamento de operações urbanas em Santo Antônio de Posse

Entre os dias 19 e 23 de julho, Santo Antônio de Posse será novamente palco de uma etapa do Estágio de Operações Urbanas para Oficiais do Exército Brasileiro. Esta é a segunda vez que o município recebe a atividade neste ano, reafirmando sua importância no calendário de instruções militares da região. A ação será conduzida pelo 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado, unidade sediada em Campinas (SP).

O treinamento faz parte da formação e do aperfeiçoamento dos oficiais e envolve ações práticas com uso de veículos blindados e munição de festim em diferentes bairros da cidade. A operação simula situações reais de patrulhamento, abordagem e deslocamento em áreas urbanas, com acompanhamento de instrutores e cumprimento de protocolos rigorosos de segurança.

As atividades começam no sábado, dia 19, no bairro Ressaca, das 6h às 17h. No domingo, dia 20, o treinamento ocorre das 13h às 17h na antiga Santa Casa de Misericórdia, no Centro, e das 19h às 22h no bairro Bela Vista. Na segunda-feira, dia 21, o exercício continua no Bela Vista, das 13h às 17h. Na terça-feira, dia 22, será a vez do bairro Cidade Jardim, das 13h às 17h. Por fim, na quarta-feira, dia 23, os militares retornam ao bairro Ressaca, das 7h às 10h, encerrando a fase operacional.

Ainda no domingo, das 13h às 16h, será realizada uma exposição de viaturas militares no Estádio Municipal José Ferreira Neto, aberta ao público. A ação permitirá que a população conheça de perto os equipamentos utilizados nas instruções e interaja com os militares participantes.

Durante todo o período, será utilizada munição de festim, que não oferece risco à população. Assim, os moradores não devem se assustar com o som ou com a presença de tropas e veículos militares em circulação, já que se trata apenas de um exercício simulado, sem caráter real. Todas as ações são controladas, seguras e fazem parte da capacitação técnica dos oficiais.

Com apoio da administração municipal, a iniciativa contribui para o preparo das Forças Armadas em ambientes urbanos e será desenvolvida com respeito à rotina da cidade e à tranquilidade da população.