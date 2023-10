EXPO ARTUR 2023: Estrutura de 10 mil m² começa a tomar forma

13ª edição da festa acontecerá no Balneário Municipal nos próximos dois finais de semana

A contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do ano começou, e a montagem da estrutura da Expo Artur 2023 já foi iniciada no Balneário Municipal. Com cerca de 10 mil metros quadrados de recinto, o tradicional rodeio nogueirense promete superar expectativas em entretenimento e música boa.

Este ano, a festa acontecerá em dois finais de semana, de 20 a 22 de outubro e de 27 a 29 de outubro. De acordo com a Comissão Organizadora, são 500 pessoas envolvidas com a montagem da estrutura.

O prefeito Lucas Sia (PSD) demonstra entusiasmo com a realização do evento. “A estrutura está sendo montada para receber milhares de pessoas, em um local seguro e de qualidade para os participantes, e além disso, o palco concha dá o toque especial aos shows. Essa é a festa que une música, diversão e tradição em um só lugar”, diz.

O evento é promovido pela Comissão Organizadora e conta com apoio da Prefeitura, através das Secretarias de Cultura & Turismo e Comunicação.

O MELHOR DA MÚSICA

Confira abaixo as atrações musicais confirmadas da Expo Artur 2023:

20/10 (sexta-feira) – Rayane e Rafaela e Henrique e Juliano

21/10 (sábado) – João Vitor e Samuel e Israel e Rodolffo

22/10 (domingo) – Cezar e Paulinho

27/10 (sexta-feira) – Grupo Menos é Mais

28/10 (sábado) – Luan Santana e Pedro Sampaio

29/10 (domingo) – Guilherme e Benuto

EXPO KIDS

A Expo Kids é a novidade que vai integrar a programação da Expo Artur 2023. Os domingos dos dias 22 e 29 de outubro serão dedicados ao espaço especialmente projetado para oferecer entretenimento às crianças de 3 a 10 anos. O evento que já fez parte das programações do rodeio, agora será retomado pela gestão municipal.

A iniciativa é da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura & Turismo, em parceria com a Comissão Organizadora do rodeio. O parque estará aberto no período das 13h às 16h, com uma variedade de brinquedos infláveis, provas equestres, praça de alimentação, e fazendinha repleta de animais, incluindo carneiro, ovelha, cabra, coelho, cavalo, pônei, tourinho, bezerro, entre outros.

O público poderá adquirir os ingressos por R$20,00 diretamente no guichê do evento, localizado no Balneário Municipal.

O diferencial desse projeto, de acordo com o Sia (PSD), é a parceria com as escolas municipais e particulares. Os alunos dessas redes vão aproveitar, de forma gratuita, as atividades do parque inflável e a visitação ao mini sítio. Cada aluno receberá, no diário escolar, um flyer que deverá ser trocado pela pulseira (passaporte) na bilheteria do parque.