FEART CONQUISTA SELO MADE IN SP

A Feart – Feira de Artesanato de Jaguariúna, que completou em setembro passado 20 anos de história, acaba de conquistar o selo Made in SP, um reconhecimento ao talento, dedicação e a qualidade do artesanato jaguariunense.

Iniciativa lançada em 2025 para valorizar a produção local, autenticidade e criatividade de produtos e serviços feitos no estado de São Paulo, o Made In SP é um selo de origem, gratuito e voluntário, que visa fortalecer a economia local e destacar o trabalho de artesãos e empresas paulistas.

“Mais do que uma marca de origem, é um selo de confiança, qualidade e identidade. São 20 anos valorizando o talento dos artesãos da nossa cidade e levando cultura e tradição para moradores e turistas. A Feart é muito mais do que uma feira, é um patrimônio da nossa comunidade”, afirma Agnaldo Marques da Silva, coordenador do grupo.

A Feart é considerada uma das feiras de artesanato mais importantes dos Circuitos das Flores e das Águas Paulista. Instalada no estacionamento do Centro Cultural de Jaguariúna, a feira acontece todos os fins de semana e reúne barracas de artesãos locais, que oferecem desde peças de artesanato, bordados, pinturas e canecas personalizadas até doces, licores e pratos típicos da culinária regional.

Foto: Diego Monarin