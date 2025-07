Fechamento do Projeto Guri em Santo Antônio de Posse após 19 anos mobiliza esforços por continuidade da educação musical

Foto Ilustrativa

Atividades foram reestruturadas pelo Governo do Estado e passam a acontecer dentro das escolas municipais; Prefeitura busca ampliar o acesso e manter a qualidade da formação artística

Após 19 anos de atividades ininterruptas em Santo Antônio de Posse, o polo do Projeto Guri foi encerrado em junho de 2025, conforme comunicado da Regional de Jundiaí, responsável pela coordenação do programa. A medida faz parte de um processo de reestruturação estadual, que transferiu aos municípios a responsabilidade de manter as ações, agora dentro do ambiente escolar.

Criado em 2006, o polo do Guri oferecia aulas de musicalização e instrumentos no contraturno escolar, com professores especializados e infraestrutura gratuita. Reconhecido como um importante espaço de formação cultural e social, o projeto atendeu centenas de crianças e adolescentes ao longo de quase duas décadas, promovendo o acesso democrático à arte e à cultura.

O encerramento do polo físico gerou dúvidas e preocupações na comunidade. Em resposta ao Jornal O Regional, a Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio de Posse esclareceu que a decisão não foi unilateral nem repentina, e que o novo modelo de atendimento — já em andamento — visa preservar o acesso dos estudantes à formação musical, com mais integração à rotina escolar.

“A decisão de encerrar o polo não foi tomada de forma precipitada ou sem pesar. Ela surgiu a partir de uma reestruturação necessária, diante de mudanças no perfil dos alunos e dos desafios logísticos enfrentados nos últimos anos, principalmente quanto à compatibilização de horários com o contraturno escolar”, destacou a Secretaria.

Atualmente, o Projeto Guri está sendo desenvolvido diretamente em duas unidades da rede municipal de ensino — a EMEIF Letícia Torezan e o CIEF — com atividades conduzidas por profissionais vinculados ao próprio Projeto Guri, contratados pelo Governo do Estado. A proposta busca eliminar a necessidade de deslocamento por parte dos alunos e promover maior participação e integração.

A Secretaria enfatiza que não houve encerramento do projeto, mas uma realocação das atividades para o ambiente escolar, ampliando as possibilidades de acesso. A mudança, segundo a pasta, visa garantir mais qualidade e maior presença da música no cotidiano escolar, além de atender estudantes que antes não conseguiam participar devido a barreiras geográficas e logísticas.

“Toda a comunidade escolar foi informada oficialmente sobre as mudanças, tanto por meio das equipes gestoras quanto por comunicados às famílias. Essa mudança representa uma ampliação de possibilidades, e não uma perda”, afirmou a Secretaria.

Embora não haja previsão para a criação de um projeto municipal próprio que substitua o Guri, a gestão afirma manter o compromisso com a valorização da cultura e da formação artística.

“Estamos trabalhando para que a educação musical não apenas continue, mas alcance mais estudantes, com mais qualidade e mais presença em seu cotidiano escolar. Afinal, onde há arte, há esperança, aprendizado e transformação.”

Vozes do Projeto: depoimentos de ex-alunos

Ao longo dos anos, o Projeto Guri marcou a vida de centenas de crianças e adolescentes em Santo Antônio de Posse, deixando memórias que vão muito além das notas musicais. Para muitos ex-alunos, a experiência dentro do projeto foi transformadora — como é o caso de Jean Carlo Gomes da Silva, que compartilhou seu relato emocionado sobre a importância do Guri em sua trajetória:

“O Projeto Guri, na época, foi algo que moldou meu estilo e meu jeito de enxergar as coisas. Me ajudou muito na comunicação, e isso acabou elevando minha vida profissional e também a pessoal. Um momento marcante que levo comigo foi quando pedi minha esposa em casamento, tocando num restaurante a música ‘Velha Infância’, do grupo Tribalistas. Aquela apresentação ficou marcada pra sempre na nossa história.”

Você tem alguma lembrança marcante das aulas, apresentações ou professores que queira compartilhar?

“Participei tanto da orquestra quanto do coral, conhecendo todos os professores. Cada um deles sabia tirar o nosso melhor. O Aparecido, com seu violoncelo, nos acolhia como um grande pai. O Jeferson, com seu violino, mostrava que a gente podia subir qualquer ‘escala’. A Lilian, no coral, nos ensinava que cantar sorrindo espalhava felicidade pra todo mundo ao redor. Já a Ivani e o Aramis estavam sempre por perto, ajudando no que fosse preciso, nunca deixando faltar nada pra gente.”

Como você recebeu a notícia do encerramento do projeto em Santo Antônio de Posse? Na sua opinião, qual é a importância de projetos como o Guri para jovens e crianças da cidade? O que mais vai fazer falta?

“Recebi a notícia há pouco tempo, e achei algo muito triste. Projetos como o Guri são essenciais pra manter viva a cultura desde a infância. Crescer dentro do Projeto Guri é ter experiências que te acompanham pro resto da vida — pra você mesmo e pras pessoas ao seu redor. O que mais vai fazer falta, sem dúvidas, é o espaço de acolhimento, o incentivo à arte e o brilho nos olhos das crianças ao descobrirem que podem transformar o mundo com música.”

Jean ainda deixou uma lembrança musical que carrega no coração:

*”Queria só deixar um pedaço que de vez em quando lembro, que sempre cantei ou toquei no Guri.

‘1… 2… 3…

🎵 O Trenzinho do Caipira – Boca Livre

Lá vai o trem com o menino

Lá vai a vida a rodar

Lá vai ciranda e destino

Cidade e noite a girar

Lá vai o trem sem destino

Pro dia novo encontrar

Correndo vai pela terra

Vai pela serra

Vai pelo mar

Cantando pela serra o luar

Correndo entre as estrelas a voar

No ar, no ar…'”*

Jean Carlo Gomes da Silva

Outro ex-aluno que fez questão de compartilhar sua vivência foi Juan Victor Gomes da Silva, que participou do projeto por mais de uma década e destacou a importância do Guri para seu crescimento pessoal e como artista:

Qual foi o impacto do Projeto Guri na sua vida pessoal e/ou profissional?

O Guri foi fundamental para o meu desenvolvimento social. Graças ao projeto, desenvolvi uma ótima didática. E, como artista, foi o meu primeiro grande passo para me tornar o ser humano que sou hoje.

Você tem alguma lembrança marcante das aulas, apresentações ou professores que queira compartilhar?

A memória mais marcante, com certeza, foi o nosso Encontro de Coros. Era o maior evento do ano para o projeto, onde nos reuníamos para apresentar músicas diversas e apreciar as apresentações dos outros polos, sempre com temas variados e agradáveis.

Como você recebeu a notícia do encerramento do projeto em Santo Antônio de Posse?

Ao descobrir que o projeto havia sido encerrado, fiquei completamente desolado. Participei do Guri por 11 anos e o considerava como uma segunda casa. Fiquei realmente chateado com o fim do projeto.

Na sua opinião, qual é a importância de projetos como o Guri para jovens e crianças da cidade? O que mais vai fazer falta?

O projeto contribuía muito para o desenvolvimento social e cultural dos jovens e crianças da cidade. Além disso, despertava o interesse pela música e oferecia uma atividade extracurricular enriquecedora. Vai fazer muita falta.

Juan Victor Gomes da Silva