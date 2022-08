Festa das Nações traz gastronomia e entretenimento no Centro Cultural

A 1ª edição da Festa da Nações promete um verdadeiro tour cultural por 11 países. Além de uma extensa programação artística, o evento proporcionará uma gastronomia diferenciada neste sábado, dia 27 de agosto, e no domingo, dia 28 de agosto, sempre do meio-dia às 23h, no Centro Cultural de Mogi Guaçu.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, que também irá promover o desfile das princesas que resultará na seleção da Rainha das Nações. A escolha da rainha acontece no sábado, às 19h, no Teatro Tupec, com o desfile das 11 candidatas que participaram do concurso ocorrido em julho, representando os países.

“A escolha da rainha será feita pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura e pelo júri técnico da pré-seleção. Esse é somente uma das nossas atrações. Fizemos uma programação que irá agradar toda a família”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

Os países participantes são Alemanha, Arábia Saudita (representando os países árabes), Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Itália, México e Portugal.

A programação cultural, neste sábado, é bastante diversificada com as seguintes apresentações: Quinteto Alma Brasileira, Banda Lyra Itapirense, Banda Trilogia Urbana, Congada São Benedito, Grupo de Folia de Reis, Grupo KDU, Studio de Dança Força G, Karen Lima Escola de Dança e projeto Dança & Cidadania.

No domingo, outras atrações estão previstas: Banda Santa Terezinha, Paulinho do Cavaco, Corporação Musical Marcos Vedovello, Orquestra Mojimiriana de Viola Caipira, além de Studio de Dança Impacto e do Centro de Jazz Mangata. Vale ressaltar que a entrada é franca.