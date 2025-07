FESTIVAL DE FÉRIAS DE JAGUARIÚNA TEM OFICINA DE ARTES NESTA QUINTA

A programação do Festival de Férias de Jaguariúna continua agitando a cidade com atividades culturais para todas as idades. Nesta quinta-feira, dia 17 de julho, a atração do dia é a Oficina de Artes com a professora Regina, que promete estimular a criatividade do público por meio de pintura e trabalhos manuais.

A atividade acontece das 16h às 18h, na sala 7 do Parque dos Lagos, um dos principais espaços culturais da cidade. Voltada especialmente para crianças e adolescentes, mas aberta a todos os interessados, a oficina é uma oportunidade de experimentar novas formas de expressão artística em um ambiente acolhedor e inspirador.

O Festival de Férias é uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como objetivo oferecer entretenimento e aprendizado durante o recesso escolar. Com uma programação variada ao longo do mês, o evento inclui oficinas, apresentações, jogos e outras atividades gratuitas para a população.

Serviço:

Festival de Férias

Hoje: Oficina de Artes – Professora Regina

Local: Parque dos Lagos – sala 7

Horário: 16h às 18h

Foto: Diego Monarin