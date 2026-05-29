Firmes no Caminho encara descida de 13 km rumo a Campos do Jordão

Grupo saiu da Serra da Luminosa após apreciar o nascer do sol e percorreu 27 quilômetros em mais uma etapa do Caminho da Fé até Aparecida

O grupo Firmes no Caminho concluiu mais uma etapa da peregrinação rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Nesta fase da caminhada, os integrantes deixaram a Pousada do Mirante, na Serra da Luminosa, por volta das 7h, seguindo em direção à cidade de Campos do Jordão.

O grupo, que saiu de Holambra no dia 19 de maio, optou por iniciar o trajeto um pouco mais tarde para apreciar o nascer do sol em um dos pontos mais altos e marcantes do Caminho da Fé.

O percurso do dia teve 27 quilômetros e foi considerado desafiador. Apesar da distância menor em comparação a outras etapas, os peregrinos enfrentaram uma longa descida de aproximadamente 13 quilômetros em trecho de asfalto, o que tornou a caminhada bastante cansativa.

Durante o trajeto, o grupo também passou por trilhas em meio à natureza e enfrentou uma subida desgastante, mesmo em área cercada por árvores. A etapa combinou esforço físico, belas paisagens e momentos de contemplação.

Por volta das 13h50, os peregrinos chegaram ao destino para o descanso merecido. Nesta sexta-feira, o grupo terá pela frente mais um trecho difícil, com previsão de 32 quilômetros de caminhada até a Pousada de Pedrinhas.

A jornada segue marcada pela fé, união, superação e pelo propósito de chegar ao Santuário Nacional de Aparecida pelo Caminho da Fé.

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