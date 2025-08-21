Fisioterapia na Internação de Cães e Gatos

A fisioterapia veterinária tem ganhado cada vez mais espaço dentro das internações clínicas de cães e gatos, trazendo benefícios que vão muito além do alívio da dor. Em pacientes debilitados, ela auxilia na recuperação muscular, na mobilidade e até na melhora da função respiratória. Técnicas como laserterapia, eletroterapia, exercícios passivos e ativos são aplicadas com cuidado e critério, sempre respeitando o estado clínico do animal. Hoje, a matéria é feita em parceria com a Dra. Stefany Cadamuro, da Mundo à Parte Jaguariúna e Evexia Vet Campinas, referência na área.

Durante a internação, o pet amado frequentemente passa longos períodos em repouso, o que pode acarretar rigidez muscular, dores articulares e até complicações mais sérias como tromboses e atrofias. A fisioterapia entra justamente para prevenir esses quadros e estimular o organismo a manter sua função plena. Além disso, o toque humano, os exercícios e a interação com o fisioterapeuta ajudam a reduzir o estresse e o medo tão comuns nesse momento delicado.

Caro leitor, é importante compreender que a reabilitação vai além do físico. O emocional do animal também precisa ser acolhido. Um pet que se sente cuidado, tocado com gentileza e estimulado de forma positiva tende a responder melhor aos demais tratamentos. A atuação integrada entre o clínico responsável e o fisioterapeuta permite uma visão completa do quadro, garantindo mais segurança e qualidade no processo de recuperação.

O Buddy Clube de Saúde para Pets acredita que o cuidado deve ser contínuo e preventivo, por isso mantém parceria com a Dra. Stefany para oferecer esse tipo de suporte sempre que necessário. Além disso, ao fazer parte do clube, o tutor garante um acompanhamento completo da saúde do animal.

É importante lembrar que a fisioterapia não se limita a animais internados. Casos de pós-operatório, idosos com dificuldade de locomoção, pets com sobrepeso ou doenças crônicas também podem se beneficiar imensamente dessa abordagem. O cuidado individualizado permite que cada animal seja visto como único, com necessidades específicas e estratégias terapêuticas personalizadas.

O avanço da medicina veterinária inclui o olhar integrativo e atento ao bem-estar total dos animais. Trazer a fisioterapia para dentro da rotina clínica é mais um passo para garantir que nossos companheiros vivam com mais conforto, saúde e dignidade. E, nos momentos mais difíceis, contar com profissionais capacitados pode fazer toda a diferença.



