Forças de segurança cumprem oito mandados de busca e apreensão no caso da morte do ex-delegado-geral de SP

As polícias de São Paulo fazem buscas para prender responsáveis por execução de Ruy Ferraz Fontes. Foram empenhados 63 policiais civis para dar cumprimento às ordens judiciais em endereços na capital paulista e na Grande São Paulo

As Forças de Segurança de São Paulo seguem mobilizadas para identificar e prender todos os envolvidos no assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes. Na manhã desta quarta-feira (17), oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Seccional de Praia Grande.

Foram empenhados 63 policiais civis para dar cumprimento às ordens judiciais em endereços na capital paulista e na Grande São Paulo. Até o momento, os investigados não foram localizados. Nos locais, as equipes apreenderam objetos que serão periciados.

“A prioridade máxima é solucionar esse caso. Temos várias linhas de investigação, várias possibilidades e nenhuma pode ser afastada. Uma pessoa já identificada tem reincidência criminal, com passagens por roubo e tráfico de drogas. Estamos trabalhando para que os responsáveis sejam exemplarmente punidos pela Justiça, com todo o rigor da lei”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Ainda ontem (16), dois envolvidos foram identificados por meio do trabalho de inteligência das polícias. Um deles tem passagens por roubo e tráfico de drogas. Dois veículos foram usados na ação criminosa: um foi incendiado após o crime e o outro foi abandonado. Neste último, foram coletados fragmentos de DNA e impressões digitais.

Os vestígios estão sendo analisados pela Polícia Técnico-Científica. Será feito um cruzamento com o banco de dados criminal do Estado de São Paulo e de outros órgãos para identificar os envolvidos no crime. As inteligências da Polícia Civil e da Polícia Militar seguem empenhadas, e os detalhes das ações policiais estão sendo preservados para não comprometer as investigações.

“Esse é um momento de união institucional de todas as forças de segurança para que a gente possa, o mais rápido possível, dar a resposta a esse crime”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Fonte Agência SP