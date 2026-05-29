Fortalecimento das unidades de saúde e da UAI contribui para redução da demanda no Pronto Socorro

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou nesta sexta-feira (29), durante Audiência Pública, o balanço dos atendimentos realizados pela rede municipal de saúde no primeiro quadrimestre do ano.

Os dados apresentados apontam avanços importantes no fortalecimento da atenção básica, ampliação dos atendimentos descentralizados e melhoria da organização da rede pública municipal de saúde.

Um dos destaques do período foi o crescimento de 63% nos atendimentos médicos realizados na Unidade de Atendimento Intermediário (UAI), ampliando o suporte à população e contribuindo diretamente para desafogar a demanda do Pronto Socorro Municipal.

Além disso, o município registrou aumento de 493% nos atendimentos de enfermagem realizados pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), levando assistência diretamente às residências dos pacientes e ampliando o acompanhamento contínuo dos munícipes que necessitam de cuidados permanentes.

Com o fortalecimento das unidades de saúde, da UAI e dos atendimentos preventivos, o município registrou redução de 48% nos atendimentos médicos de urgência no Pronto Socorro Municipal. Os exames de radiografia também apresentaram queda de 35% no período.

Os indicadores demonstram que a ampliação da rede básica e dos atendimentos descentralizados permitiu reorganizar o fluxo da saúde pública municipal, garantindo que casos de menor complexidade sejam atendidos diretamente nas unidades e permitindo que o Pronto Socorro mantenha foco nos atendimentos de urgência e emergência.

Durante a apresentação, a secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, destacou que os resultados refletem os investimentos realizados pela Administração Municipal na ampliação do acesso e na organização da rede de atendimento.

“Os números mostram uma saúde pública mais estruturada e organizada. O fortalecimento das unidades de saúde, da UAI e do atendimento domiciliar permitiu ampliar o acesso da população aos serviços e melhorar o fluxo de atendimentos no município, garantindo mais agilidade e qualidade na assistência prestada aos pacientes”, afirmou.

Além do fortalecimento da atenção básica, o município também ampliou a oferta de exames e consultas especializadas. Os atendimentos de neurologia apresentaram crescimento de 111%, enquanto as consultas ortopédicas tiveram aumento de 32%. No período, também foram realizadas mais de 1.500 ultrassonografias gerais com custeio municipal, além da ampliação da oferta de ressonâncias magnéticas e colonoscopias.

A Administração Municipal reforça que os investimentos seguem voltados ao fortalecimento da rede pública de saúde, ampliação dos atendimentos e melhoria contínua dos serviços prestados à população.