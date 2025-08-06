Franco Montoro abre processo seletivo para contratação temporária de bibliotecário

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) está com inscrições abertas do processo seletivo simplificado para análise de currículos e título para o provimento de emprego em caráter de contratação temporária para o cargo de bibliotecário. O cadastramento será realizado somente de forma online pelo link: www.francomontoro.com.br até às 23h59 da próxima segunda-feira, 11 de agosto. A inscrição é isenta de taxa.

O objetivo é contratar um profissional da área por conta do atual número insuficiente de bibliotecários regularmente inscritos para atender à demanda das atribuições de aula para os cursos noturnos da instituição de ensino durante o segundo semestre de 2025. O valor do salário é de R$ 2.710,91 para 180 horas mensais.

O candidato deve preencher a ficha online e anexar seu currículo lattes completo juntamente com os documentos comprobatórios (titulações e pós-graduações). O currículo lattes deverá conter o maior número de informações possíveis. Além disso, o interessado na vaga deve ser brasileiro, ter 18 anos completos na data da contratação, estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, em pleno gozo de seus direitos civis e políticos e também com o serviço militar (homens).

O edital completo desse processo seletivo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 5 de agosto, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjkxNjA4, a partir da página 8.