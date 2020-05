FUNCIONÁRIO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS TESTA POSITIVO PARA COVID-19

Um funcionário de instituição de longa permanência para idosos testou positivo para Covid-19. Os testes estão sendo realizados desde a semana passada. O funcionário não trabalhava em contato direto com os idosos e já foi afastado para cumprir a quarentena.

No total, já foram testados 101 idosos, todos com resultado negativo, e 64 funcionários, com apenas este caso confirmado. Mogi Guaçu possui cinco instituições de longa permanência, sendo duas públicas e três particulares.

Destas cinco, quatro já passaram pelos testes. Todos os funcionários e moradores destes locais estão realizando o exame. O levantamento feito pela Secretaria de Saúde contabiliza 96 funcionários e 142 idosos nestas instituições.

A população idosa é quem corre mais risco durante esta pandemia. A ação preventiva realizada pela secretaria busca proteger esta população durante este período. A cidade conta com 99 casos e 4 óbitos confirmados em decorrência da doença.