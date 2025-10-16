Fundação Arnaldo Comisso e Lions Clube entregam novos óculos a alunos da EMEF Profª Conceição Godoi Menuzzo

A Fundação Arnaldo Comisso, em parceria com o Lions Clube de Santo Antônio de Posse, realizou nesta quarta-feira (15) mais uma etapa do Projeto Visão 2025, com a entrega de 23 novos óculos a alunos da EMEF Profª Conceição Godoi Menuzzo. A ação contou com a participação do médico Dr. Lucas, que acompanhou os atendimentos e orientou as crianças sobre os cuidados com a visão.

Com essa entrega, a unidade soma 53 alunos beneficiados desde o início da iniciativa. Implantado em maio, o Projeto Visão 2025 já passou por nove escolas da rede municipal, garantindo mais de 150 óculos a estudantes e ampliando o cuidado com a saúde visual e o desempenho escolar das crianças.

Os óculos — compostos por armações e lentes — são custeados integralmente pela Fundação Arnaldo Comisso, com apoio da Óptica Central. O Lions Clube coordena a logística e a articulação da iniciativa, que também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

O projeto segue em andamento e, em breve, novos alunos da EMEF Prefeito Augusto Coelho também serão contemplados com a entrega dos óculos.