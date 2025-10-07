FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO GRATUITO DE CONFEITARIA NA PRÓXIMA SEGUNDA

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna vai abrir na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, as inscrições para curso gratuito de confeitaria, uma oportunidade para quem deseja aprender novas técnicas culinárias e gerar renda extra.

As aulas serão realizadas em duas turmas: de 17 a 24 de outubro e de 7 a 14 de novembro, sempre das 18h às 21h, na sede do Fundo Social de Jaguariúna. O curso é totalmente gratuito e conta com 15 vagas disponíveis.

As inscrições devem ser feitas a partir de segunda-feira, das 9h às 16h, também no Fundo Social. Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais e apresentar RG e Cartão Cidadão.

A iniciativa faz parte das ações do Fundo Social voltadas à capacitação profissional e ao fortalecimento da economia local. “Queremos oferecer oportunidades para que os moradores possam se qualificar e, ao mesmo tempo, descobrir um novo talento ou até iniciar um pequeno negócio”, informa o Fundo Social.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro.

Foto: arquivo