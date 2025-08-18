FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS GRATUITOS DE BORDADO E CROCHÊ NESTA QUARTA
O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna vai abrir nesta quarta-feira, dia 20 de agosto, as inscrições para novos cursos gratuitos de Bordado e Crochê, uma boa oportunidade para quem deseja aprender ou aprimorar a técnica artesanal.
As inscrições devem ser feitas na sede do Fundo Social, das 9h às 16h, a partir da quarta-feira até esgotarem as vagas disponíveis (dez alunos por curso). Os interessados devem levar cópia do RG e Cartão Cidadão.
As aulas de Bordado serão realizadas serão realizadas às terças-feiras, das 13h às 15h, com início marcado para o próximo dia 2 de setembro. Já as aulas de Crochê acontecerão às sextas-feiras, das 13h às 15h, com início no dia 5 de setembro.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro.
Foto: Thiago Carvalho