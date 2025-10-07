FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA CONCLUI MAIS UM CURSO GRATUITO DE MANICURE

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna concluiu nesta terça-feira, dia 7 de outubro, mais um curso gratuito de manicure. Segundo o fundo, o curso teve início no último dia 1º de setembro, com carga horária total de 39 horas.

As sete formandas receberam hoje os certificados de conclusão do curso em cerimônia realizada na sede do Fundo Social e agora estão aptas a trabalhar na área.

Segundo o Fundo Social, o curso busca oferecer novas possibilidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho. “É uma oportunidade prática e acessível para quem deseja aprender uma nova profissão”, informa o Fundo Social de Jaguariúna.

