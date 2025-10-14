FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA OFERECE CURSO GRATUITO DE PANETONES

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna promove, em parceria com o Senai e o Sebrae, um curso gratuito de fabricação de panetones, que tem como objetivo capacitar moradores da cidade para geração de renda neste fim de ano.

A capacitação teve início no último dia 8 de outubro e será concluída nesta sexta-feira, dia 17, com a participação de 13 alunos. Durante as aulas, os participantes aprendem tanto as técnicas práticas de preparo do tradicional pão natalino quanto noções de gestão e empreendedorismo, ampliando suas oportunidades no mercado.

O Senai é responsável pela parte técnica e prática do curso, ensinando desde o preparo da massa até o acabamento e armazenamento dos produtos. Já o Sebrae ministra os conteúdos de gestão.

De acordo com o Fundo Social, a iniciativa faz parte das ações voltadas à qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo local, especialmente em períodos de maior demanda, como o Natal.

“O curso de panetone é uma oportunidade para que os participantes aprendam uma nova habilidade e possam utilizá-la para complementar a renda familiar”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Bernadete Hilario.

Foto: Thiago Carvalho