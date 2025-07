FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA REALIZA FORMATURA DAS ALUNAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA

Em uma cerimônia marcada por emoção e conquistas, o Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna realizou nesta terça-feira, 15 de julho, a formatura das alunas do curso de Corte e Costura. O evento foi realizado no Gabinete da Prefeitura de Jaguariúna, localizado na Fazenda da Barra, e celebrou a conclusão do curso iniciado em 14 de abril.

Ao todo, 35 alunas — das turmas iniciante e avançado — receberam seus certificados de conclusão, simbolizando não apenas o fim de um ciclo de aprendizado, mas também o início de novas oportunidades profissionais.

A solenidade contou com a presença do prefeito Davi Neto, da presidente do Fundo Social, Bernadete Hilario, da secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Silvia Verona, além das professoras responsáveis pelo curso e das formandas.

Durante o evento, o prefeito Davi Neto parabenizou as alunas pela dedicação e destacou a importância dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo município. “Capacitar as pessoas é uma forma de garantir autonomia, geração de renda e dignidade. Vocês nos orgulham muito. Precisamos, como poder público, dar oportunidades, e é isso que fazemos com esses cursos, que vão continuar. Parabéns”, afirmou.

A presidente do Fundo Social, Bernadete Hilario, também celebrou o momento. “É com muito orgulho que entregamos hoje os diplomas do curso de Corte e Costura. Que seja apenas o começo de uma grande trajetória para vocês”, afirmou.

A formanda Maria Gelsa Damaceno dos Santos, que havia acabado de receber seu certificado de conclusão do curso para iniciantes, também comemorou o momento. “Eu gosto de me profissionalizar para ter qualidade naquilo que eu estou fazendo”, disse ela, que já fez também os cursos de gastronomia e de estética.