FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA RECEBE DOAÇÃO DE ALIMENTOS

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna recebeu nesta segunda-feira, dia 20 de outubro, uma doação de alimentos feita pela academia Jaguar Stadium. No total, foram doados 130 quilos de alimentos, além de 12 litros de óleo e 50 litros de leite.

A arrecadação foi realização durante competição realizada no último sábado, dia 18, pela academia, em parceria com a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

“Agradecemos imensamente à academia Jaguar Stadium e a todos que participaram dessa ação solidária. Cada doação representa um gesto de empatia e compromisso com o próximo. Com a colaboração da comunidade, conseguimos ampliar nosso alcance e ajudar ainda mais famílias de Jaguariúna que precisam desse apoio”, disse a presidente do Fundo Social de Jaguariúna, Bernadete Hilario.

Foto: Diego Monarin