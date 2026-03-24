FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA RECEBE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO DO GOVERNO DO ESTADO

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna recebeu um veículo utilitário zero-quilômetro do Programa de Equipagem do Governo do Estado de São Paulo. O carro foi entregue nesta segunda-feira, dia 23 de março, durante evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

A cerimônia contou com as presenças da presidente do Fundo Social de Jaguariúna, Bernadete Hilario, da diretora do Fundo, Áurea Monteiro, e do vice-prefeito Valdir Parisi.

O novo veículo será usado pelo Fundo Social no atendimento à população em situação de vulnerabilidade, para transportar e entregar mantimentos doados, como alimentos e roupas.

O utilitário da marca Fiat tem capacidade mínima de 810 quilos e foi entregue personalizado com a identidade visual da Prefeitura de Jaguariúna, do Fundo Social de São Paulo e do Governo do Estado.

“Receber este veículo zero-quilômetro é uma conquista muito importante para o Fundo Social de Jaguariúna. Ele vai ampliar nossa capacidade de atender as famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo mais agilidade e eficiência na entrega de doações como alimentos e roupas. Agradecemos ao Governo do Estado por esse apoio, que fortalece ainda mais o nosso trabalho solidário no município”, afirma a presidente do Fundo Social de Jaguariúna, Bernadete Hilario.

Segundo o Governo do Estado, o Programa de Equipagem dos Fundos Municipais tem como objetivo estruturar os Fundos Sociais Municipais e fortalecer ações de assistência social, segurança alimentar e qualificação profissional. A iniciativa oferece melhores condições logísticas, permitindo que as equipes ampliem seu alcance e atuem com mais agilidade.

Foto: Thiago Carvalho