FUNDO SOCIAL LANÇA PROJETO ‘PRESENTE DE DEUS’ EM JAGUARIÚNA

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna lançou nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, o projeto Presente de Deus, em parceria com o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH).

O projeto busca incentivar gestantes a realizarem o pré-natal e refletirem sobre o planejamento familiar consciente, promovendo saúde, vínculo materno e responsabilidade.

Por meio de oficinas de tear, 30 mães indicadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Jaguariúna vão confeccionar mantas para seus bebês, fortalecendo laços afetivos ainda na gestação e desenvolvendo habilidades criativas e motoras.

Além disso, receberão acompanhamento multidisciplinar, participando de palestras e, ao final, ganham um kit maternidade como apoio. As aulas do curso de tear vão acontecer uma vez por semana, na sede do Fundo Social de Jaguariúna.

Em 10 anos, o projeto Presente de Deus já beneficiou mais de 3.000 famílias, garantindo que cada bebê seja recebido com dignidade, respeito e carinho.

Fotos: Diego Monarin