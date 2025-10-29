FUNDO SOCIAL RECEBE 806 KG DE ALIMENTOS DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna recebeu nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, a doação de 806 quilos de alimentos arrecadados durante o Encontro Anual de Carros Antigos, realizado no último fim de semana na cidade. A ação solidária fez parte da programação do evento, que reuniu colecionadores, expositores e apaixonados por veículos clássicos de toda a região.

Os alimentos doados pelos organizadores serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social, reforçando o compromisso da entidade com a solidariedade e o bem-estar da comunidade jaguariunense.

A presidente do Fundo Social, Bernadete Hilario, agradeceu a iniciativa e destacou a importância da parceria entre eventos locais e ações sociais.

“Gestos como esse fazem toda a diferença. Agradecemos de coração aos organizadores e participantes do Encontro de Carros Antigos pela generosidade. Cada quilo de alimento arrecadado representa um gesto de amor e esperança para muitas famílias da nossa cidade”, afirmou Bernadete.

Foto: divulgação