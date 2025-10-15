Futsal possense avança nas semifinais do Campeonato Regional da ADR

Neste domingo (19), Santo Antônio de Posse sediará as semifinais do Campeonato Regional da ADR – Associação Desportiva Regional, que ao longo do ano reúne jovens atletas de diversas cidades em competições de diferentes modalidades.

As partidas acontecem no Ginásio Municipal de Esportes. Às 8h, a equipe Sub-16 possense enfrenta o time de Aguaí, e às 8h45, o time Sub-12 entra em quadra contra Jacutinga. Os jogos prometem movimentar o domingo esportivo com muita energia, empenho e espírito de equipe.

Segundo o supervisor de Gestão de Esportes, Paulo Marcelino de Oliveira Filho, “momentos como este fortalecem o esporte de base e proporcionam aos jovens a vivência da competição saudável, o trabalho em equipe e o aprendizado dentro e fora das quadras.”