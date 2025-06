Futsal Sub-21 representa Artur Nogueira na Liga Paulista de Futsal

Jovens atletas da ACEF demonstram garra e potencial na competição estadual, com primeira partida das quartas de final disputada no último sábado (7)

No último sábado (7), a equipe de futsal masculino Sub-21 da Associação Cultural e Esportiva de Futsal (ACEF) de Artur Nogueira enfrentou a forte equipe do SME Bebedouro/Unifabe pela Liga Paulista, em partida realizada no Ginásio Municipal Denilson Amaro (Itamaraty).

Apesar do placar final de 1 a 3, o time nogueirense mostrou muita garra e determinação durante todo o jogo.

Com o apoio dos responsáveis Vagner Catão e Sandro Sacilotto, os atletas demonstraram evolução, criando boas oportunidades e lutando até o último minuto. Para os técnicos, a experiência adquirida nesse confronto é fundamental para o crescimento da equipe no campeonato e para os próximos desafios.

“A partida de volta será dia 16, em Bebedouro, e o foco agora é seguir trabalhando forte nos treinamentos, aprimorando a técnica e a entrosação, visando alcançar resultados ainda melhores nas próximas partidas da Liga Paulista”, reforçaram os técnicos.