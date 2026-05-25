GCM captura homem procurado pela Justiça no Centro de Santo Antônio de Posse

Abordagem ocorreu durante patrulhamento neste domingo; mandado de prisão em aberto era relacionado ao crime de lesão corporal

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse capturou um homem procurado pela Justiça na tarde deste domingo (24), no Centro da cidade.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando visualizou o indivíduo em atitude suspeita, realizando venda aleatória nas proximidades de um semáforo. Diante da situação, os guardas realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com o abordado. No entanto, após consulta aos sistemas institucionais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado ao crime de lesão corporal.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

A ocorrência contou ainda com apoio interno da corporação, por meio do compartilhamento de informações que contribuíram para a localização e captura do procurado.

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