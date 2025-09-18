GCM de Jaguariúna apreende 588 porções de drogas em menos de três horas

Duas ocorrências distintas resultaram em prisões em flagrante e retirada de grande quantidade de entorpecentes das ruas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna realizou duas ações de combate ao tráfico de drogas entre a noite de quarta-feira (17) e a madrugada desta quinta-feira (18), que juntas resultaram na apreensão de 588 porções de entorpecentes. As ocorrências aconteceram no bairro Nassif e no Condomínio Jaguariúna I, em locais conhecidos pela prática de tráfico. Somadas, as duas operações totalizaram 588 porções de drogas retiradas das ruas.

Primeira ocorrência: Rua Luporini

Na noite de quarta-feira (17), durante patrulhamento pelo bairro Nassif, a GCM flagrou movimentação suspeita em frente a uma residência já conhecida pelos agentes. Um indivíduo foi visto entregando dinheiro para alguém no interior da casa, mas conseguiu fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Ao se aproximarem do imóvel, os guardas presenciaram o suspeito de 27 anos tentar fugir pulando o muro da casa vizinha, mas ele foi localizado no quintal com 266 porções de cocaína, 60 de crack, 35 de ice e 42 de maconha, além de R$ 167 em dinheiro. Diante do flagrante, ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão ratificada por tráfico de drogas.

Segunda ocorrência: Estrada Judite dos Santos Pinto

Poucas horas depois, já na madrugada desta quinta-feira (18), outra equipe da GCM realizava patrulhamento no Condomínio Jaguariúna I quando avistou um jovem de 18 anos com uma pochete e um rádio comunicador. Ao ver a guarnição, ele tentou fugir e dispensar a bolsa, mas foi alcançado e detido.

Dentro da pochete, os agentes encontraram 85 porções de cocaína, 63 de crack, 6 de ice, 9 de dry, 4 balinhas e 18 de maconha, além de R$ 90 em espécie. Ele também foi encaminhado para a Delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.