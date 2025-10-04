GCM de Jaguariúna apreende veículo clonado e identifica carro furtado em Bragança Paulista
Ação conjunta com a Polícia Rodoviária ocorreu após alerta do sistema de monitoramento; condutor foi levado à delegacia
Na madrugada de sábado (4), por volta das 4h30, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna apreendeu um veículo com sinais de adulteração e identificou um carro furtado após alerta emitido pelo sistema de monitoramento Sentry. A ocorrência foi registrada na Avenida Prefeito Laércio José Gothardo, na região central da cidade.
A viatura 2084, com os GMs Ortiz e inspetor Ramos, localizou o veículo GM Tracker , que havia sido sinalizado pelo sistema como possível clone. Após averiguação no local, a equipe constatou que tanto o número do chassi quanto o motor apresentavam indícios de adulteração.
Com o apoio das viaturas da GCM, além da Polícia Militar Rodoviária , foi utilizado um scanner no veículo, o que revelou se tratar, na verdade, de um GM Tracker , produto de furto registrado em Bragança Paulista.
Diante da constatação, o condutor — um homem de 44 anos — foi encaminhado à delegacia de polícia, onde a autoridade policial foi informada e tomou as providências cabíveis. O veículo permaneceu apreendido para investigação. A ação reforça o trabalho integrado entre as forças de segurança e a tecnologia de monitoramento no combate aos crimes de receptação e adulteração veicular.