GCM de Jaguariúna flagra armadilhas e pássaros silvestres em comércio após denúncia anônima

Ação ocorreu na sexta-feira (24), após denúncia sobre captura ilegal de aves silvestres em um estabelecimento no município. Oito pássaros foram encontrados em situação irregular.

Na tarde de sexta-feira 24, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna atendeu a uma denúncia anônima que resultou na identificação de armadilhas e pássaros silvestres mantidos irregularmente em um estabelecimento comercial da cidade.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada após informações de que no local haveria gaiolas e armadilhas instaladas para a captura de aves. Ao chegar ao endereço, os agentes constataram a presença de oito gaiolas logo na entrada do estabelecimento, sendo duas com armadilhas ativas e pássaros em seu interior.

No total, foram encontrados oito pássaros: quatro gaiolas com um pássaro cada e duas gaiolas com dois pássaros cada. Duas outras estavam vazias, prontas para uso. O responsável pelo local admitiu que mantinha os animais por “hobby” e tinha ciência da ilegalidade da prática.

A área foi preservada para a perícia e todo o material — incluindo as gaiolas, armadilhas e aves — foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado boletim de ocorrência com base no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que trata da caça de animais silvestres.

A Guarda Civil Municipal reforça a importância das denúncias anônimas como instrumento de proteção ao meio ambiente e de combate à prática ilegal de captura e manutenção de animais silvestres. As autoridades ambientais foram notificadas e devem acompanhar o caso.