GCM de Jaguariúna flagra furto em obra e detém suspeito com materiais no carro

Homem foi surpreendido pela Guarda Civil Municipal com mais de 100 quilos de materiais furtados dentro do próprio veículo

Durante patrulhamento preventivo na noite desta segunda-feira (13), a Guarda Civil Municipal de Jaguariúna flagrou um furto em andamento em uma obra da cidade. A equipe identificou um veículo parado em frente ao local e considerou a situação suspeita, optando por uma abordagem detalhada.

Ao se aproximarem, os agentes encontraram um homem que já havia carregado mais de 100 quilos de materiais diversos dentro de seu próprio automóvel, com a intenção de concluir o furto. A ação rápida da GCM impediu que o crime fosse finalizado.

O suspeito foi detido em flagrante e conduzido ao Plantão Policial de Jaguariúna, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele responderá por furto qualificado, conforme previsto no Código Penal.