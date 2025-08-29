GCM de Santo Antônio de Posse apreende menor por tráfico de drogas nas proximidades de escola

Ocorrência foi registrada após denúncia anônima de comercialização de entorpecentes na Vila Esperança

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na manhã de sexta-feira, 29 de agosto. A ocorrência foi registrada por volta das 11h35, após denúncia anônima.

De acordo com o boletim da GCM, a denúncia indicava que um rapaz, com camiseta vermelha e boné, estaria vendendo entorpecentes nas proximidades da escola. A equipe Bravo da corporação localizou um indivíduo com as mesmas características no local informado. Durante a abordagem, foram encontradas com ele sete porções de substância análoga à maconha, quatro microtubos de cocaína, duas pedras de crack e um frasco de lança perfume.

O menor apreendido, identificado pelas iniciais J., colaborou com os agentes durante toda a abordagem. Após o procedimento, o adolescente foi encaminhado ao Pronto-Socorro local para exames de praxe e, posteriormente, conduzido à Delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ação foi conduzida pela viatura 019, com os agentes Cintra, Gallani e o comandante Júnior. A ocorrência contou com o apoio da viatura 020, composta pelo inspetor Rebeque, subinspetor Segala e o agente Leandro.