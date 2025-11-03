GCM de Santo Antônio de Posse captura procurado no bairro Bela Vista 2

Homem foi abordado em área conhecida por tráfico de entorpecentes e teve mandado de prisão confirmado

Durante patrulhamento na noite de domingo (2), por volta das 22h25, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse prendeu um homem procurado pela Justiça. A ação ocorreu na Rua Luiz Fabiano Barbosa Garon, no bairro Bela Vista 2.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o local já é conhecido por ser alvo de ocorrências ligadas à comercialização de entorpecentes. A equipe da viatura 020 avistou o indivíduo em atitude suspeita e realizou a abordagem. Na consulta dos dados pessoais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Diante da constatação, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial de Jaguariúna, onde permaneceu à disposição da Justiça. A operação integra os esforços de rotina da GCM para intensificar a segurança pública no município.