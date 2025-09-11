GCM localiza drogas com ajuda de cão de faro Brady em Jaguariúna

Durante patrulhamento motorizado na manhã desta quinta-feira (11), equipes da Guarda Municipal de Jaguariúna avistaram um indivíduo em atitude suspeita no bairro Jardim Dona Irma. Ao perceber a presença das motocicletas da corporação, o suspeito abandonou uma sacola e fugiu para uma área de mata, não sendo possível a abordagem.

Por se tratar de um ponto conhecido de tráfico, equipe acionou o Canil da GM para apoio, diante da suspeita de que o material pudesse conter drogas. Com o auxílio do cão de faro Brady, os guardas localizaram a sacola abandonada durante buscas na mata.

No interior foram encontrados R$ 263 em dinheiro, 149 pinos de substância análoga à cocaína, 42 papelotes de crack e quatro tubetes de maconha. Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde foi registrado o boletim de ocorrência e adotadas as providências cabíveis.