GCM prende duas mulheres por tráfico de drogas em Santo Antônio de Posse

Ação no bairro Bela Vista I apreende porções de drogas, dinheiro e anotações ligadas ao comércio ilegal

Na manhã desta segunda-feira (20), a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu duas mulheres por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Bela Vista I e contou com apoio de outras equipes da corporação.

Durante patrulhamento pela região, os agentes identificaram movimentação suspeita em um imóvel já conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes. Ao abordarem uma mulher e um homem que haviam acabado de realizar uma transação, os guardas encontraram diversas porções de drogas, dinheiro em espécie e anotações sobre o comércio ilegal.

Com apoio de outras viaturas, os agentes entraram na residência e encontraram mais três pessoas. Uma das mulheres tentava disfarçar-se dormindo, mas sob o travesseiro onde estava deitada foi localizado um estojo com mais porções de entorpecentes, valores em dinheiro trocado e registros ligados à venda das substâncias.

Foram apreendidos 32 pinos de cocaína, 24 pedras de crack, 24 porções de maconha, 4 porções de Dray, 12 unidades de K2, um celular, R$ 108,40 em dinheiro e três folhas com anotações sobre a venda de drogas.

As duas mulheres envolvidas diretamente com o comércio e armazenamento dos entorpecentes foram encaminhadas à delegacia local, onde permaneceram presas. A operação reforça o trabalho da GCM na prevenção e combate ao tráfico de drogas no município.