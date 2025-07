GCM prende jovem com mais de 500 porções de drogas no Cruzeiro do Sul

Ação ocorreu no condomínio Nova Jaguariúna I, local já conhecido por denúncias de tráfico; suspeito tentou fugir, mas foi detido com cocaína, crack e maconha

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (25), um jovem de 20 anos por tráfico de entorpecentes no condomínio Nova Jaguariúna I, localizado no bairro Cruzeiro do Sul. A ocorrência foi registrada por volta de 0h20, durante patrulhamento preventivo.

De acordo com a corporação, as viaturas que realizavam ronda pela região — já conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico — flagraram o suspeito entregando um objeto a outro indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das equipes, o rapaz tentou fugir a pé, mas foi detido poucos metros à frente.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele duas bolsas contendo um total de 518 porções de drogas, sendo 307 flaconetes de cocaína, 125 pedras de crack e 86 porções de maconha, além de R$ 189,25 em dinheiro.

O suspeito foi levado à UPA para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna. A prisão foi ratificada e o jovem permaneceu à disposição da Justiça.