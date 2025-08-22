Giana reúne Carol Biazin e Gustavo Mioto em comemoração de aniversário e 1 milhão de plays

Parceria com Gustavo Mioto ganha força nas plataformas digitais e se une à celebração dos 25 anos da cantora.

Em um clima intimista e especial, Giana celebrou seus 25 anos ao lado de amigos próximos como Carol Biazin e Gustavo Mioto. O encontro marcou também a comemoração do sucesso de “Vestígios Carnais”, que ultrapassou a marca de 1 milhão de streams nas plataformas digitais.

O novo nome do Pop e MPB, a artista paranaense já conquistou playlists do Brasil e Portugal com “Segredo Clichê”. Agora, “Vestígios Carnais”, parceria com Gustavo Mioto, ultrapassa 1 milhão de streams.

“Não tem nada melhor que estar cercada de pessoas que admiro para celebrar mais um ano de vida e, ao mesmo tempo, a minha música nova com o Gustavo que está crescendo bastante. Essa é uma canção que nos orgulhamos demais, então comemoramos cada passo”, diz Giana.

Com versos intensos e atmosfera visceral, “Vestígios Carnais” une o pop da cantora paranaense ao romantismo sertanejo de Mioto, conquistando fãs com sua interpretação marcante. O clipe oficial reforça essa entrega em uma estética vintage e envolvente.

Com quase 5 milhões de seguidores, Giana vem se firmando como uma das grandes apostas da música brasileira. Seu trabalho já chamou a atenção de nomes como Billie Eilish, Marília Mendonça e Teddy Swims, além de apresentações em palcos de peso como o Rock in Rio e o Festival de Cannes.