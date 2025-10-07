Gina Garcia sobe ao palco do Bourbon Street nesta sexta (10) como convidada da banda Ultra Soul

_Show em São Paulo também contará com participações de Edu Camargo, Will San’Per e Priscilla Marques_

A sexta-feira, 10 de outubro, promete ser de muita música e groove no Bourbon Street Music Club, em Moema, São Paulo. A cantora Gina Garcia será uma das convidadas especiais da banda Ultra Soul, em uma apresentação marcada para as 22h. Também participam da noite os artistas Edu Camargo, Will San’Per e Priscilla Marques, garantindo um espetáculo repleto de talento e boas vibrações.

Celebrando 38 anos de carreira, Gina vive uma fase intensa e inspiradora como cantora solo. Depois de se consagrar como uma das backing vocals mais requisitadas do país, ela vem colecionando conquistas e novos projetos. Em 2024, lançou o álbum Tô Pronta, que reúne 12 faixas autorais e participações de Gloria Groove, Preta Gil, Péricles, Marvvila, entre outros artistas. Além disso, encantou o público com o espetáculo “Gina Canta Gal”, uma homenagem a Gal Costa, e com o EP Gina Canta Cazuza, que trouxe clássicos do poeta do rock brasileiro em versões de samba.

O Bourbon Street Music Club é conhecido por celebrar a boa música e por reunir grandes nomes do jazz, soul e R&B. A noite promete ser uma celebração à sonoridade black e às vozes potentes que marcam a cena musical brasileira.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo link: https://bileto.sympla.com.br/event/107115/d/338292/s/2299009

SERVIÇO – Gina Garcia com a banda Ultra Soul

Data: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025

Horário: 22h

Local: Bourbon Street Music Club – Rua dos Chanés, 127 – Moema, São Paulo/SP

Convidados: Edu Camargo, Will San’Per e Priscilla Marques

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/107115/d/338292/s/2299009