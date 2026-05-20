Golpe do advogado: entenda como agia a quadrilha presa em São Paulo

Grupo criminoso movimentou cerca de R$ 10 milhões em seis meses; pelo menos 12 vítimas foram identificadas

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta terça-feira (19) 25 mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em aplicar o golpe do falso advogado. Estima-se que em apenas seis meses o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 10 milhões.

Os criminosos usavam indevidamente nomes de advogados e falsas decisões judiciais para enganar vítimas no interior e litoral paulista. A quadrilha entrava em contato com clientes com ações judiciais em andamento e os convencia a fazer transferências bancárias sob a promessa de liberar os valores processuais. Em alguns casos, os criminosos usavam tecnologia para reproduzir a voz real dos advogados e convencer os clientes de que estavam realmente tratando com o escritório advocatício contratado.

Um morador de São José do Rio Preto perdeu R$ 35 mil após acreditar nas mensagens enviadas pelos golpistas. “O número de vítimas e o prejuízo total podem ser ainda maiores, pois há casos que não houve registro”, afirmou o delegado seccional de Rio Preto, Everson Aparecido Contelli.

As investigações apontam que a quadrilha tinha alcance nacional. Pelo menos 12 vítimas já foram identificadas. Apenas uma das investigadas presas teria movimentado mais de R$ 3 milhões em contas bancárias, dinheiro sem comprovação de origem lícita.

A ação realizada nesta terça, chamada Operação SP Advocacia Mais Segura, mobiliza 70 policiais civis e 25 viaturas em cidades do interior, capital e litoral do estado.

A ação é resultado de um trabalho de inteligência coordenado pelo Centro de Inteligência Policial da Polícia Civil de Rio Preto. Agora, os investigadores buscam reunir provas para vincular o grupo aos registros do golpe do falso advogado contabilizados na região de Rio Preto.

Fonte Agência SP