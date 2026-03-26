Governo de SP atua em operação integrada do Ministério Público contra fraudes tributárias

Equipes da Secretaria da Fazenda e Planejamento e da PM trabalham em conjunto com o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos do MP na investigação de servidores suspeitos de irregularidadesquinta-feira (26), equipes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado e da Polícia Militar acompanham o Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos (Gedec), do Ministério Público, na investigação de suspeitas de fraudes no ressarcimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – Substituição Tributária (ICMS-ST) e de créditos acumulados do ICMS.

O Governo de São Paulo atua permanentemente nas investigações e ações integradas que apuram irregularidades que envolvem a possível participação de servidores estaduais.

A Sefaz-SP atua de forma integrada e com rigor no combate à sonegação, à lavagem de dinheiro e a crimes contra a ordem tributária, por meio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP).

Atualmente, há 33 procedimentos administrativos em andamento para apurar possíveis irregularidades envolvendo servidores da pasta.

Já a PM cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos. Os investigados poderão responder por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro.

Fonte Agência SP