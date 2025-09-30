Governo de SP monta gabinete de crise e anuncia medidas contra intoxicação por metanol, incluindo interdição de estabelecimentos

Reunião no Palácio dos Bandeirantes define ações de fiscalização, além de medidas para coibir bebidas adulteradas e reforçar a segurança à população

O Governo de São Paulo anunciou a implantação de um gabinete de crise nesta terça-feira (30), além da abertura de cinco inquéritos, as prisões de dois suspeitos e a apreensão de 50 mil garrafas em operações contra a intoxicação por metanol. O governador Tarcísio de Freitas realizou uma reunião técnica nesta terça-feira (30) no Palácio dos Bandeirantes para detalhar as medidas adotadas no combate à intoxicação por metanol e a investigação dos envolvidos.

Entre as ações, o governo paulista fará a interdição cautelar de estabelecimentos e disponibilizar mecanismos rápidos de denúncia, além de estruturar atendimento em toda a rede de saúde e intensificar as investigações da Polícia Civil e Secretaria da Fazenda (leia mais abaixo).

“Montamos um gabinete de crise para tratar da intoxicação por metanol. É um problema estrutural do Brasil. A Polícia Civil vem fazendo operações com frequência. Temos cinco inquéritos abertos, temos interdição de destilarias e refinarias clandestinas”, afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A interdição cautelar se aplicará a estabelecimentos com suspeita de comercialização de bebidas fraudadas. Com isso, o Governo impede a circulação dessas bebidas e consegue checar a documentação do estabelecimento para verificar a origem da bebida.

“É fundamental fazer esse fechamento cautelar de todos os estabelecimentos em que tivemos ocorrência para aprofundar a investigação. A preocupação é garantir a segurança do cidadão. O estabelecimento só vai ser liberado para voltar a funcionar se tivermos certeza que está seguro”, complementou o governador.

Veja abaixo as principais medidas anunciadas de combate à intoxicação por metanol e investigação dos envolvidos:

1. Implantação do gabinete de crise (Justiça, Saúde, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Comunicação e Prefeitura de SP).

2- Interdição cautelar dos estabelecimentos onde ficar comprovado que houve a venda de bebida adulterada. A Segurança Pública, Fazenda, Vigilância Sanitária e Procon-SP trabalharão em conjunto para desarticular esses grupos que fabricam e distribuem bebidas adulteradas.

3 – Fortalecimento dos canais de denúncia por meio do 181 da Polícia e do site do Procon-SP (www.procon.sp.gov.br). ⁠

4- Orientação da rede de saúde para diagnóstico e tratamento com agilidade.

5- Reunião de alinhamento com as associações de bares e restaurantes e outros estabelecimentos relacionados ao setor.

Balanço dos casos

Dados do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo informam que foram confirmados sete casos de intoxicação por metanol, com suspeita de consumo de bebida adulterada. Outros 15 casos seguem em investigação. Até agora, foram registrados cinco óbitos, sendo um confirmado na capital e quatro ainda em análise – três em São Paulo e um em São Bernardo do Campo. Quatro casos foram descartados.

Polícia apreende bebidas e identifica 15 milhões de selos fraudados

O Governo de São Paulo anunciou ainda que apreendeu 50 mil garrafas de bebida com suspeita de adulteração. Outros 15 milhões de selos fraudados foram apreendidos.

Só em setembro, foram 43 mil fiscalizações em estabelecimentos comerciais em todo o estado.

Até o momento, três departamentos da Polícia Civil participam das investigações. Na segunda (29), equipes estiveram em locais suspeitos de produção, e quatro distribuidoras foram identificadas como suspeitas.

“Desde o primeiro caso temos um inquérito instaurado para essa apuração. Nós direcionamos esses casos para a Divisão de Crimes contra a Saúde Pública. Trabalhamos junto com a Divisão de Crimes contra a Fazenda e com a Secretaria da Fazenda para que a gente vá nesses estabelecimentos e faça a constatação de irregularidades. As ações da polícia, junto com a Secretaria da Fazenda, estão sendo tomadas para que a gente chegue aos responsáveis e possa deflagrar outras operações com os demais órgãos do governo”, Artur Dian, Delegado-Geral da Polícia Civil.

O foco das investigações é combater as fábricas clandestinas de bebidas adulteradas. A Secretaria de Segurança Pública descarta, por ora, o envolvimento de uma facção criminosa, em razão da estrutura de fabricação encontrada. Já foram realizadas cinco operações, com a apreensão das garrafas adulteradas, incluindo a ação desta terça-feira, que levou à prisão de mais dois suspeitos. A suspeita é de que as práticas sejam conduzidas por quadrilhas independentes, uma vez que nunca havia registro de uso de metanol na adulteração. Entre as linhas de investigação estão a hipótese de contaminação indireta, acidente no processo ou até o uso da substância para lavagem de garrafas reaproveitadas.

Nesta terça, foram apreendidas 112 garrafas de vodca em diferentes pontos da capital, incluindo 17 na Mooca. Os investigadores agora concentram esforços em rastrear a origem das distribuidoras e os fluxos de pagamento. Os donos de estabelecimentos já prestaram esclarecimentos, e as operações avançam sobre a cadeia de distribuição a partir das vítimas identificadas.

Participaram da reunião no Palácio dos Bandeirantes com o governador os secretários de Segurança Pública, Guilherme Derrite, da Saúde, Eleuses Paiva, de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, e de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. Estavam presentes ainda o diretor do Procon-SP, Robson Campos, o diretor do Centro de Vigilância Sanitária, Manoel Bernardes, e a coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças, Regiane de Paula.

Conheça sinais e sintomas de alerta para intoxicação por metanol

A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a óbito. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustível, solventes e líquidos de limpeza.

De acordo com o secretário de Saúde, Eleuses Paiva, todas as unidades de saúde do estado estão preparadas para lidar com a situação. “O tratamento depende do estado em que a pessoa vai chegar. Se for no início, o antídoto resolve plenamente. Dependendo, pode ter que ser feita uma hidratação e uso de medicamentos para acidose metabólica. O importante é notificar e tratar adequadamente o mais precoce possível”, disse o secretário.

De acordo com a Pasta, o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica. Os sintomas de alerta são dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até 6h após o início dos sintomas.

Fonte Agência SP