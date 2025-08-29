Grag Queen surpreende passageiros na estação da Sé em ação para divulgar o single “Sideral”

Cantora gravou conteúdo ao lado do influenciador Boy Marinho e atraiu olhares curiosos de quem passava pela estação

Quem circulava pela estação da Sé, em São Paulo, precisou olhar duas vezes para ter certeza do que via: em meio à pressa da multidão, era Grag Queen quem chamava atenção. A artista surgiu de surpresa no metrô e deixou o clima cheio de curiosidade.

O momento inusitado fez parte da divulgação de seu novo single, “Sideral”, que já está disponível nas plataformas digitais e também pode ser visto na famosa estação da Sé! Durante a passagem por lá, Grag aproveitou para gravar um conteúdo especial, incluindo uma parceria com o influenciador Boy Marinho e também cenas que mostram sua transformação em drag no meio do vai e vem dos passageiros. O resultado será lançado nas redes sociais da cantora nesta sexta-feira (29), às 18h.

Lançada oficialmente no dia 21 de agosto, “Sideral” faz parte de uma nova fase na trajetória de Grag, unindo sonoridade pop com soul, swing e disco. A canção autoral segue os passos de sucessos como “Sirene” e “Boogie Brasil” e já vem conquistando o público.

Além de cantora e compositora, Grag Queen também é apresentadora do Drag Race Brasil, atualmente em sua segunda temporada. Recentemente, assinou contrato inédito com a Warner Music Brasil e a Warner Chappell Brasil, tornando-se a primeira drag queen contratada pela companhia no Brasil, que será responsável pelo lançamento de seu próximo álbum e administração de todo seu catálogo autoral.