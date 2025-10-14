Grupo “Natal Solidário de Amigos” inicia campanha de arrecadação para o Natal em Santo Antônio de Posse

Ação que teve início em 2021 chega à sua 4ª edição com expectativa de atender mais de 3 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos

Criado em 2021 por dois amigos com o sonho de fazer um Natal diferente para crianças da comunidade, o grupo “Natal Solidário de Amigos” inicia mais uma edição de sua tradicional campanha de arrecadação em Santo Antônio de Posse. A ação, que começou de forma modesta e ganhou força a cada ano, chega à sua 4ª edição com o foco ampliado e o apoio de diversos voluntários.

A iniciativa nasceu do desejo de proporcionar momentos especiais a crianças que muitas vezes não têm a chance de vivenciar a magia do Natal. Com entrega de doces, balas e a presença simbólica do Papai Noel, a primeira ação encantou a comunidade e atraiu novos participantes, consolidando o grupo como uma referência em solidariedade local.

Atualmente, o grupo atua de forma colaborativa, com decisões tomadas em conjunto por meio de um grupo no WhatsApp. Embora não haja uma diretoria formal, os fundadores Maicon e Eric assumem, com apoio dos demais integrantes, a coordenação das ações, garantindo organização e eficiência em todas as etapas da campanha.

A missão do “Natal Solidário de Amigos” é alcançar o maior número possível de pessoas, promovendo um Natal mais doce e acolhedor. A entrega das guloseimas, padronizadas para que todas as crianças recebam igualmente, é pensada para garantir equidade e inclusão. Em 2024, a campanha alcançou cerca de 2 mil pessoas, e a meta para 2025 é superar 3 mil atendimentos.

A arrecadação acontece entre os dias 13 de outubro e 18 de dezembro, com foco na coleta de balas, doces, pirulitos e pipocas – itens com maior durabilidade e resistência ao calor. Chocolates e outros produtos sensíveis ao clima não são recomendados. Haverá também a possibilidade de colaboração via Pix, com QR Code disponível nos pontos de arrecadação.

Pontos de entrega e contatos para doações:

19 995361112 Maicon 19 997515427 Igor

19 99832-0527 Rodrigo 19 99624-6048 Eric

19 988288472 Andressa

19 997412615 Galego

19 989462370 Renan

19 989879758 Willian

https://www.instagram.com/natal_solidario_de_amigos?igsh=OXFna3Rpb3Rod2l2

Pix para arrecadação 19995361112 nubank Maicon Willian

A população pode ainda entrar em contato para solicitar retiradas em domicílio, facilitando a participação de todos.

O grupo convida toda a comunidade de Santo Antônio de Posse a participar desta corrente de solidariedade. “Nosso objetivo é tornar cada edição especial para todos os envolvidos. Por isso, contamos com o apoio da comunidade para abraçar essa causa e compartilhar o sorriso sincero de gratidão de uma criança”, destacam os organizadores.