Guaçuanos participam da final estadual dos Jogos Abertos da Juventude em Tatuí

Entre os dias 23 e 30 de junho, as equipes de dama e xadrez de Mogi Guaçu participaram da final do 38º Jogos Abertos da Juventude do Estado de São Paulo, em Tatuí. O município participou pela primeira vez na modalidade de damas e ficou em 5º lugar. Já a equipe de xadrez terminou na 6ª colocação. Os atletas são alunos da Escola Estadual Luiz Martini e integram também os times da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Cerca de quatro mil atletas de 10 a 19 anos de idade participaram da competição organizada pelo Governo Estadual. Disputam a fase final dos Jogos Abertos da Juventude, as 12 melhores cidades do Estado de São Paulo, de acordo com a classificação de suas respectivas modalidades. Ao todo, foram 15 modalidades.

Os Jogos Abertos da Juventude fazem parte do calendário oficial de competições e eventos da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e movimentam cerca de 250 mil pessoas por ano. E desde fevereiro, mais de 25 mil atletas de 350 municípios participaram das fases regionais e sub-regionais nas oito Regiões Esportivas do Estado de São Paulo. Em Tatuí, estiveram presentes os melhores de cada uma das 15 modalidades.