Guarda Civil de Jaguariúna apreende adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas

Ocorrência foi registrada no bairro Roseira de Baixo durante patrulhamento da GCM nesta segunda-feira (6)

A Guarda Civil Municipal de Jaguariúna apreendeu, nesta segunda-feira (6), um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes no bairro Roseira de Baixo. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo na Rua Cafeeiro, local já conhecido por movimentações relacionadas ao tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, os agentes da viatura 2085 avistaram um indivíduo em atitude suspeita, com uma bolsa transversal preta e um rádio comunicador. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e abordado rapidamente.

Durante a revista pessoal, os guardas encontraram com ele a quantia de R$ 542,00 em dinheiro, além de 17 pinos de substância análoga à cocaína, 11 porções de crack e 3 tubos contendo substância semelhante à maconha.

O adolescente foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado à Delegacia de Polícia, onde a autoridade de plantão ratificou a apreensão em flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

A ação contou com apoio das equipes das viaturas 2086 e ROMU 02, reforçando a presença da GCM em áreas de vulnerabilidade e combate ao tráfico de entorpecentes no município.