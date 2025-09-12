Guarda Civil Municipal de Jaguariúna captura procurado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

Homem de 30 anos foi localizado durante patrulhamento preventivo e preso após tentativa de fuga no bairro Miguel Martini.

A Guarda Civil Municipal de Jaguariúna prendeu, na tarde de quinta-feira (11), um homem de 30 anos que estava sendo procurado pela Justiça pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A captura aconteceu por volta das 12h50, durante patrulhamento preventivo no bairro Miguel Martini.

De acordo com a corporação, o indivíduo, já conhecido nos meios policiais, foi reconhecido pelas equipes com base em informações do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir atravessando a linha férrea em direção ao bairro Vila Guilherme, mas acabou se desequilibrando e caindo. Mesmo ferido, continuou em fuga até retornar ao ponto inicial e entrar em uma residência, onde familiares e moradores tentaram impedir a ação dos agentes.

Após alguns minutos de diálogo com a família, o suspeito saiu do imóvel e recebeu voz de prisão. Segundo a GCM, o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança, já que o homem resistiu às ordens durante toda a abordagem.

O indivíduo foi encaminhado à UPA para exame de corpo de delito, que constatou escoriações no pé, joelho e mão. Em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia, onde o delegado responsável ratificou a prisão, determinando o cumprimento da pena de 4 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.