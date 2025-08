Guarda Civil Municipal inicia curso de qualificação com foco em armamento e tiro

A Guarda Civil Municipal deu início nesta segunda-feira, 04 de agosto, a um novo ciclo de qualificação profissional. O treinamento, que será realizado ao longo de duas semanas, segue um currículo estruturado com disciplinas teóricas e atividades operacionais, incluindo técnicas de armamento e tiro.

A capacitação contempla toda a corporação, dividida em duas turmas. As aulas teóricas e parte das instruções presenciais estão sendo realizadas na Secretaria de Educação, enquanto o treinamento de tiro será conduzido em Amparo.

“Qualificar é parte essencial do trabalho da Guarda. Cada oportunidade de treinamento é também uma forma de aprender e aperfeiçoar a atuação nas ruas, com mais técnica e responsabilidade”, afirmou Marco Franco, Secretário Municipal de Segurança Pública.

O curso é ministrado pelo GCM Inspetor Nery, instrutor credenciado pela Polícia Federal, e tem como objetivo aprimorar o desempenho dos agentes nas ocorrências do dia a dia, garantindo mais preparo e segurança à população.