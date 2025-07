Guarda Civil Municipal reforça ações contra uso de cerol

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse vem intensificando as ações de fiscalização e conscientização para coibir o uso de cerol e linha chilena na cidade. A iniciativa faz parte da campanha permanente da Prefeitura para garantir a segurança da população, especialmente de motociclistas, ciclistas e pedestres.

As equipes da GCM atuam em bairros com maior incidência do uso dessas substâncias, realizando rondas preventivas, abordagens e apreensão de materiais irregulares. O objetivo é coibir práticas perigosas e alertar sobre os riscos do uso de linhas cortantes.

“O cerol é extremamente perigoso e pode causar ferimentos graves ou até levar à morte. Nosso trabalho une fiscalização e educação, orientando jovens, responsáveis e recolhendo materiais proibidos para proteger a comunidade”, afirma Marco Franco, Secretário Municipal de Segurança Pública.

Além das ações locais, a Prefeitura reforça que o uso do cerol é proibido pela legislação do Estado de São Paulo, conforme a Lei Estadual nº 10.703/2000, que pune com multa e outras sanções quem fabricar, vender, distribuir ou usar linhas com substâncias cortantes.

A Prefeitura alerta que empinar pipa é uma brincadeira saudável, desde que feita com responsabilidade. Denúncias sobre o uso ou venda de cerol podem ser feitas de forma anônima pelo telefone (19) 3896-1266 / (19) 3896-5027 ou 153.