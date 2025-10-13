Guarda Municipal de Jaguariúna prende homem por tentativa de estupro no Centro da cidade

Vítima reconheceu o agressor após abordagem; prisão foi confirmada pela Delegacia de Polícia

A Guarda Municipal de Jaguariúna prendeu, na manhã de domingo (12), um homem suspeito de tentativa de estupro nas proximidades da Rua Coronel Amâncio Bueno, região central do município. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30 e contou com a atuação das equipes das viaturas 2084 e 2086.

De acordo com o boletim da corporação, a GCM recebeu informações sobre uma tentativa de abuso ocorrida nas imediações de um supermercado local e iniciou buscas imediatas. Com base nas características informadas, os guardas localizaram o suspeito nas proximidades do local. A vítima reconheceu o indivíduo no momento da abordagem.

Segundo o relato, o homem teria abordado a vítima, insistindo para que ela aceitasse beijos e relações sexuais. Diante da recusa, ele passou a agredi-la com socos e tentou roubar o celular da mulher, que conseguiu fugir e pedir ajuda.

O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna, onde a delegada Gilmara ratificou a prisão. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

A ação foi conduzida pelos guardas municipais Bruna, Inspetor Riccieri e Faustino, com apoio da equipe composta pelos GMs De Souza e Pereira. A ocorrência reforça o trabalho contínuo da Guarda Municipal de Jaguariúna na proteção da população e no enfrentamento à violência contra a mulher.