Guarda Municipal de Jaguariúna registra mais de 1,2 mil ocorrências em seis meses

Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram apreensões de drogas, prisões em flagrante e veículos recuperados; balanço reforça atuação preventiva da corporação

A Secretaria de Segurança Pública de Jaguariúna divulgou na última semana o balanço das ocorrências atendidas pela Guarda Municipal nos últimos seis meses. Entre fevereiro e julho de 2025, foram 1.272 ocorrências registradas, envolvendo desde patrulhamentos de rotina até flagrantes de crimes em andamento.

De acordo com o relatório, 1.994 porções de drogas foram apreendidas no período, resultado de operações de patrulhamento em áreas conhecidas pelo tráfico e denúncias da população. Além disso, 357 pessoas foram abordadas em situações diversas, o que resultou em 16 prisões em flagrante e na captura de sete procurados pela Justiça.

Outro dado relevante foi a recuperação de sete veículos roubados ou furtados, devolvidos aos proprietários após atuação da GM. No mesmo período, também foram retiradas de circulação sete armas de fogo, que estavam em posse de criminosos.

Em Jaguariúna, a corporação atua em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, além de contar com o apoio do sistema de monitoramento por câmeras do Centro de Operações Integradas (COI), que tem contribuído para identificar suspeitos e agilizar respostas.

As quase duas mil porções de drogas apreendidas em seis meses demonstram que o tráfico ainda é um dos principais desafios enfrentados pelas forças de segurança no município. As ocorrências registradas mostram que muitos flagrantes aconteceram em pontos já conhecidos como áreas de venda de entorpecentes, principalmente na periferia da cidade.